الجمهوريون ينجحون بعرقلة التصويت على تعيين هاغل وزيرا للدفاع



مُني البيت الأبيض بنكسة مؤقتة عندما نجح الجمهوريون في مجلس الشيوخ في

عرقلة التصويت على تعيين تشاك هاغل وزيراً للدفاع.



وقد سعى الديمقراطيون إلى التغلب على العقبات الإجرائية التي وضعها الجمهوريون وتتطلب موافقة 60 عضواً من أصل 100 لإنهاء النقاش الذي يعرف بـ Filibuster قبل التصويت، لكنهم أخفقوا عندما صوت 58 عضواً فقط، وهذا يعني تأجيل البت في مستقبل هاغل أسبوعاً كاملاً.

وتأتي المعارضة لتعيين هاغل من ائتلاف يضم أعضاء تحفظوا على مواقف هاغل المعارضة لحرب العراق، وآخرون اعترضوا على انتقاداته لإسرائيل، كما أن بعض الأعضاء استخدموا تحفظاتهم على هاغل للضغط على إدارة الرئيس أوباما لإرغامه على الكشف عن معلومات إضافية بشأن الهجوم الإرهابي ضد القنصلية الأمريكية في بنغازي العام الماضي.

