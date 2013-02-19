قتيل و21 جريحاً في مواجهات قبلية جنوب تونس

أعلنت مصادر حكومية تونسية أن الوحدات الأمنية تمكّنت، عشية الاثنين، من السيطرة على أحداث العنف التي اندلعت منذ الخميس الماضي، وازدادت حدتها صباح الاثنين، بين قبيلتين في منطقة الغليسية بمحافظة قبلي جنوب تونس، وذلك على خلفية نزاع حول أراضٍ اشتراكية.

وبحسب مصادر أمنية، وفي حصيلة أولية، فقد أسفرت هذه الأحداث عن وفاة شخص متأثراً بإصابة من بندقية صيد، وتم إدخال شخص آخر في حالة خطيرة إلى المستشفى. كما أنه تم إسعاف 20 مواطناً أصيبوا أيضاً في المواجهات. وسجّل حرق 3 منازل وإتلاف معدات زراعية.

وأوضح المصدر ذاته أن الوحدات الأمنية تمكّنت من إلقاء القبض على 8 أشخاص وحجز بندقيتي صيد وكمية كبيرة من العصي والأسلحة البيضاء.

يُذكر أن مناطق الجنوب التونسي تعرف منذ سقوط نظام القذافي في ليبيا انتشاراً لظاهرة السلاح، وقد تم اكتشاف مخازن لتخزين الأسلحة في أكثر من مناسبة.