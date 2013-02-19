معارك عنيفة بين الجيشين السوداني والشعبي بولاية النيل الأزرق



عاد إلى الواجهة الصراع بين الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان- قطاع الشمال، حيث أعلن الجانبان عن نشوب معارك في ولاية النيل الأزرق الحدودية بين الجيش ومقاتلين يسعون الى الإطاحة بحكومة الرئيس عمر حسن البشير.



وقال المركز الإعلامي الرسمي في السودان إن القوات المسلحة السودانية استولت على منطقة موفا في النيل الأزرق وطردت من أسمتهم بفلول المتمردين الذين كانت تدعمهم الدبابات والمدفعية الثقيلة، وأضاف المركز نقلا عن المتحدث باسم القوات المسلحة، أن الجيش قتل ستة وستين متمردا فيما منيت القوات المسلحة بعدد صغير من الإصابات.



ومن جهته، قال الجيش الشعبي لتحرير السودان قطاع الشمال إن القوات المسلحة والميليشيات المتحالفة معها بدأت حملة موسم الجفاف العسكرية في الرابع عشر من الجاري في منطقة كثيفة بالسكان في موفا، وأضاف أن القتال أجبر آلاف المدنيين على الهرب نحو إثيوبيا وجنوب السودان.



وتتهم الخرطوم جنوب السودان بالاستمرار في مساندة من وصفتهم بالمتمردين في النيل الأزرق وجنوب كردفان وتنفي جوبا هذا الاتهام.

وقد بدأ الصراع في النيل الأزرق في سبتمبر عام 2011 بعد بضعة أشهر من انفصال السودان بموجب معاهدة سلام أبرمت العام الفين وخمسة، وأنهت عقودا من الحرب الأهلية.

