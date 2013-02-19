وزير فلسطيني ينفي وجود اتفاق مصري - إسرائيلي حول الأسرى



نفى وزير الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع لـ"العربية.نت"، اليوم الثلاثاء، وجود اتفاق مصري - إسرائيلي وشيك لإبعاد الأسيرين المضربين عن الطعام سامر العيساوي وأيمن الشراونة، إلى قطاع غزة أو خارج الأراضي الفلسطينية.

وكانت وسائل إعلام تناقلت أنباء عن صفقة مصرية - إسرائيلية لحل قضية الأسيرين المضربين عن الطعام منذ حوالي 7 شهور بإبعادهما مقابل فك إضرابهما إثر تدهور حالتهما الصحية بشكل خطير. وأضاف قراقع في اتصال هاتفي، أن هناك جهوداً مصرية حثيثة للإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام وإنقاذ حياتهم بأسرع وقت ممكن.

وأكد أن القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس وكافة المؤسسات التي تعنى بالأسرى، تعمل جاهدة بالتعاون مع الحكومة المصرية وكافة الجهات والأطراف الدولية المؤثرة والفاعلة للضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى المضربين عن الطعام. وأشار إلى أنه لا يوجد أي عرض أو رد إسرائيلي على كافة الجهود المبذولة والاتصالات المتواصلة حتى اللحظة.

يشار إلى أن أكثر من 800 أسير فلسطيني في عدة سجون إسرائيلية ومن تنظيمات مختلفة يضربون، اليوم الثلاثاء، عن الطعام تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام منذ عدة شهور.

وأكد مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات، الباحث رياض الأشقر، أن الأسرى في سجون أيشل، ونفحة، وريمون، يخوضون إضراباً تضامنياً بإعادة 3 وجبات خلال اليوم الثلاثاء، وذلك في رسالة إلى إدارة السجون بضرورة إنهاء معاناة الأسرى المضربين عن الطعام، وفي مقدمتهم الأسيران سامر العيساوي وأيمن الشراونة، وهذه الخطوة ستكون الأولى ضمن برنامج نضالي ينظمه الأسرى للاحتجاج على ظروفهم القاسية، وتضامناً مع زملائهم المضربين عن الطعام منذ شهور طويلة، وحالتهم الصحية خطيرة جداً، ويخشون على حياتهم من الموت المحقق، نتيجة إهمال مطالبهم الإنسانية العادلة.