إلقاء القبض على المتهم بالاعتداء على النصب التذكاري لبلعيد

أكدت مصادر أمنية لـ"العربية.نت" أن السلطات التونسية ألقت القبض، اليوم الثلاثاء، على المتهم بتدمير النصب التذكاري للسياسي المعارض شكري بلعيد.



وأضاف المصدر أن مرتكب الاعتداء هو أحد جيران الراحل بلعيد، وأنه عمد إلى الاعتداء على النصب التذكاري لأنه أعاق عملية ركن سيارته بالموقف الخاص بالسيارات أمام العمارة التي يسكن فيها هو وعائلة بلعيد.



وسيتم عرض المتهم اليوم على النيابة العامة وسط تأكيده بأنه ارتكب ذلك دون أية خلفية سياسية.



وحُطّم مساء الأحد نصب تذكاري خاص بالسياسي شكري بلعيد الذي تم اغتياله بالرصاص أمام منزله في تونس، وهو عبارة عن تمثال من الرخام شيده فنانون في المكان الذي اغتيل فيه في السادس من الشهر الجاري.



وفور إعلان هدم النصب التذكاري لبلعيد، سارعت زوجته بالقول إن من حطمه يخشى وجود شكري بلعيد حياً أو ميتاً، ووصفت من أقدم على هذا الفعل بأنه مجرد من أي إحساس إنساني، وتوالت التعليقات والمواقف المنددة والشاجبة للاعتداء.