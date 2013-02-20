الأمن البحريني: الخلية الإرهابية هدفت لتشكيل "جيش الإمام"

كشف رئيس الأمن العام البحريني اللواء طارق الحسن الذي عقد مؤتمراً صحافياً مساء الثلاثاء، عن بعض تفاصيل ضبط الخلية الإرهابية التي أعلن عنها وزير الداخلية يوم السبت الماضي.



وبيّن الحسن أنه توافرت معلومات أمنية استخباراتية لدى جهاز الأمن الوطني بوجود مجموعة تسعى لتشكيل خلية إرهابية تستهدف مواقع حساسة مدنية وعسكرية وشخصيات عامة.



وتابع أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني للبحث والتحري للوقوف على حقيقة التنظيم من حيث الأشخاص والتمويل والتدريب.



وأضاف الحسن أن التنسيق المستمر أدى للتوصل إلى أن التنظيم يهدف لتشكيل خلية إرهابية كنواة لما يسمى "جيش الإمام" لممارسة نشاط إرهابي كتنظيم عسكري مسلّح.



وأكد أنه تم القبض على 8 أعضاء من التنظيم، منهم 5 عناصر داخل البحرين، كما تم القبض على 3 عناصر آخرين بسلطنة عُمان بناءً على طلب من الأجهزة الأمنية البحرينية.



وأوضح رئيس الأمن العام أن هناك أيضاً 4 متهمين مازالوا هاربين وتقوم الأجهزة الأمنية بالإجراءات اللازمة للقبض عليهم.



وأشار إلى أنه وفقاً لاعترافات المتهمين فقد اتضح أن تجنيد هذه العناصر يتم بواسطة شخصين هما: المدعو ميرزا محمد، والمدعو عقيل جعفر، بحرينيا الجنسية ومقيمان في إيران.



وأضاف رئيس الأمن العام أن عمليات البحث أسفرت عن أن مَنْ يدير هذه العملية هو شخص إيراني يُكنّى أبوناصر من الحرس الثوري الإيراني.



وتابع الحسن أنه ضمن التدريبات التي تدرّبت عليها الخلية استخدام السلاح والمتفجرات، خاصة شديدة الانفجار، وطرق جمع المعلومات، وتصوير وكتابة إحداثيات المواقع، والتجنيد.



مواقع التدريب تتبع الحرس الثوري الإيراني



وقال رئيس الأمن العام إن مواقع التدريب تتبع الحرس الثوري الإيراني في إيران وفي مواقع تابعة لحزب الله العراقي بكلٍّ من كربلاء وبغداد.



وأشار إلى أن إجمالي الدعم المالي للخلية الإرهابية بلغ 80 ألف دولار تقريباً، وجميع المبالغ التي تلقاها التنظيم بمعرفة المدعو أبوناصر وهو إيراني الجنسية يتبع الحرس الثوري الإيراني.



وأضاف الحسن أن أعضاء التنظيم كُلفوا بجمع معلومات وتصوير بعض الأماكن المهمة والمنشآت الحيوية والعسكرية، وبتجهيز مستودعات لتخزين أسلحة سيتم إدخالها لاحقاً بمعرفة المدعو أبوناصر الإيراني.



وتابع رئيس الأمن العام أن المدعو أبوناصر أبلغ أعضاء التنظيم بأنه سوف يتم تحديد ساعة الصفر لإدخال الأسلحة والمتفجرات والبدء في العمليات من قبل قيادة التنظيم في إيران.



وأكد الحسن أنه تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بتاريخ 24 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث باشرت التحقيق معهم، كما تقوم الأجهزة المختصة باستكمال التحريات.



وعلى صعيد متصل، قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن إن ما نشاهده من أعمال تخريبية كقطع الطرق وإتلاف الأعمدة وتخريب المنشآت والبنية الأساسية هو أمر يجافي العقل والمنطق وينبغي نبذه من كل مواطن مخلص.



وأضاف "نؤكد التزامنا بالدستور والقانون، وسوف نتخذ الإجراءات القانونية والأمنية ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المملكة".

