الجيش الإسرائيلي يغلق منطقة "سجن عوفر" غرب رام الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إغلاق منطقة سجن "عوفر" الواقع غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية والمحكمة العسكرية التابعة له منطقة عسكرية مغلقة، إثر نجاح 6 فلسطينيين في التسلل للسجن.

وقال نادي الأسير الفلسطيني: "إن سلطات الاحتلال أعلنت منطقة سجن "عوفر" والمحكمة العسكرية مغلقة، بعد أن تمكن خمسة أشخاص من النجاح في الدخول إلى السجن حسب ادعائها للقيام بعملية".

كما تم احتجاز القضاة والمحامين في منطقة آمنة، وحسب ادعاء سلطات الاحتلال فإنها تمكّنت من القبض على خمسة أشخاص، ويجري البحث عن شخص سادس.



من جانبها، نقلت صحيفة عبرية اليوم على موقعها الإلكتروني، اليوم، أنه تم ‫اعتقال 5 شباب فلسطينيين بعد تسللهم لسجن عوفر، فيما استطاع سادس كان برفقتهم الفرار.



وتشهد منطقة السجن منذ عدة أيام فعاليات احتجاجية متقطعة من قبل مئات الفلسطينيين، تضامناً مع 4 أسرى مضربين عن الطعام منذ عدة أشهر احتجاجاً على ظروف اعتقالهم، وفي مقدمتهم الأسير سامر العيساوي الذي دخل إضرابه اليوم الـ215.