الغنوشي: لم نرشح بعد خلفاً جديداً للجبالي

أعلن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، الأربعاء، أن الحركة لم ترشح بعد رئيساً جديداً للحكومة خلفاً لحمادي الجبالي الأمين العام للحركة الذي استقال أمس الثلاثاء من رئاسة الحكومة.

وقال الغنوشي للصحافيين بعد محادثات أجراها مع الرئيس التونسي منصف المرزوقي: "لم نصل بعد إلى مرحلة اختيار أسماء المرشحين لتولي رئاسة الحكومة، نحن في اتجاه لمزيد من التشاور".

وأضاف "البلاد تحتاج إلى حكومة ائتلافية تشارك فيها أوسع الأحزاب والكفاءات، ونحن على اتفاق أن هذه الحكومة ينبغي أن تتشكل في وقت وجيز لا يتجاوز هذا الأسبوع".

وينص الفصل الـ15 من القانون المؤقت للسلطة العمومية في تونس على أنه عند حصول فراغ في منصب رئيس الحكومة، يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس التاسيسي بتشكيل الحكومة في أجل لا يتجاوز 15 يوماً من تاريخ تكليفه بتشكيلها.

وتملك حركة النهضة غالبية مقاعد المجلس التأسيسي (89 من إجمالي 217).