"النهضة": الجبالي يعتذر وسنرشح بديلاً للرئيس خلال أسبوع

أعلنت حركة النهضة في تونس اعتذار حمادي الجبالي عن عدم قبول الترشح لرئاسة الوزراء.



وجاء في بيان موقّع باسم راشد الغنوشي: "بعد مشاورات مع الأخ حمادي الجبالي، الأمين العام، واقتراح الحركة عليه أن يكون مرشحها لتولي رئاسة الحكومة الائتلافية الجديدة، فإن الحركة تعلن اعتذار الجبالي عن عدم قبول هذا الترشيح".



وأضاف البيان أن الحركة بصدّد التشاور داخلها ومع شركائها لتقديم مرشح إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية الأسبوع الحالي.



وبالإضافة إلى أن البيان قدم تحية لحمادي الجبالي، الأمين العام، وأعضاء الحكومة لما قاموا به من جهود لصالح البلاد.



ودعت حركة النهضة كل المواطنين إلى المساهمة في إعانة الحكومة الحالية على القيام بواجباتها إلى حين تولي الحكومة الجديدة مهامها.