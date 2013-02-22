جعفري: الحرس الإيراني يدعو الأعداء إلى مراجعة تصرفاتهم

دعا القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، الجمعة، ما وصفهم بـ"الأعداء"، إلى تعديل تقييماتهم ونمط تصرفاتهم على أساس الحقائق القائمة على الأرض وقدرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسب ما جاء في وكالة فارس.

وقال اللواء جعفري، في كلمته أمام جمع من مقاتلي هذه الوحدات، "إننا نهيمن على الاحتياطيات الاستراتيجية للعالم، وباعتبارنا حماة لهذا القطاع من الاقتصاد العالمي، خلافاً للقوى الأجنبية في المنطقة، فإننا نتطلع إلى ضمان الأمن في هذه البقعة من المعمورة.

وطالب ما سماهم "بالأعداء" بتجنب أسلوب الإرهاب والتهديد ضد بلاده.

وجاءت تصريحات جعفري أثناء تفقده القطع البحرية والوحدات الصاروخية للقوة البحرية للحرس الثوري في الخليج وبحر عمان.

وتتزامن التصريحات مع صدور تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، والذي أشار إلى قيام إيران بنصب أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً في موقع نطنز.