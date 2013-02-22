مصدر أمني كويتي ينفي القبض على 3 مصريين "ضمن خلية إخوانية"

أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، أنه لا صحة لما ورد في تقرير صحافي حول قيام سلطات الكويت بإلقاء القبض على 3 مصريين يعتقد أنهم "ضمن خلية إخوانية" تسعى لزعزعة الاستقرار في البلاد.

وقال المصدر، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن الخبر "غير صحيح ومفبرك".

وأوضح المصدر المسؤول في وزارة الداخلية أن الأمر يتعلق"ببلاغ كيدي" تم التحقيق فيه ولم تثبت صحته.

وكانت صحيفة "الوطن" الكويتية قالت، الجمعة، إن جهاز أمن الدولة الكويتي ألقى القبض على 3 مصريين "يعتقد أنهم ضمن خلية إخوانية تحاول زعزعة الأمن في البلاد".

وذكرت الصحيفة أن هؤلاء المصريين "كان بحوزتهم أكثر من 30 منشورا تحمل عبارات عن عملية سرية تقرر تقديم موعدها 14 ساعة، وتتضمن تهديدا لأمير البلاد (الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح) وقد بدأت التحقيقات معهم فور وصولهم مبنى الجهاز".

وذكرت الصحيفة أن الخيط الأول كان عبارة عن معلومات سرية وردت لرجال أمن الدولة في العاصمة عن وجود مصري يحمل منشورات خطيرة تمس أمن البلاد، فتمت مراقبته بشكل دقيق وإيقافه وتبين أنه مصري ويعمل سائقاً.

يُذكر أنه ألقي القبض على 10 مصريين مقيمين في الإمارات بداية العام الحالي بتهمة الانتماء إلى خلية إخوانية تقوم بتجنيد أفراد من الجالية المصرية.