مقتل 7 من عناصر الصحوة بهجوم ليلي شمال بغداد

قتل سبعة من عناصر الصحوة في هجوم مسلح استهدف بعد منتصف ليل أمس الخميس نقطة تفتيش أقامتها قوات الصحوة، التي تقاتل تنظيم القاعدة في العراق قرب ناحية طوز خورماتو شمال بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال ضابط في الشرطة برتبة مقدم إن "مسلحين مجهولين يرتدون زياً عسكرياً اقتحموا نقطة تفتيش للصحوة عند قرية الحليوات، قرب ناحية طوز خورماتوا (175 كلم شمال بغداد)، واقتادوا سبعة عناصر إلى منطقة قريبة وقاموا بإعدامهم بالرصاص، ولاذوا بالفرار". ووقع الهجوم عند الساعة الثانية بعد منتصف ليل الخميس، وفقاً للمصدر.

وأكد طبيب في مستشفى الطوز تلقي جثث سبعة من عناصر الصحوة ومعالجة عنصر آخر لإصابته بجروح بليغة.

ويعد الهجوم الثاني ضد قوات الصحوة خلال شهر فبراير/شباط، بعد مقتل 23 شخصاً أغلبهم من عناصر الصحوة، في هجوم انتحاري بحزام ناسف استهدفهم في منطقة التاجي شمال بغداد.

