اتهام مليشيات عربية بقتل 53 شخصاً في دارفور بالسودان

قتلت مليشيات عربية أكثر من 50 شخصاً بنيران الرشاشات الثقيلة في إقليم دارفور السوداني السبت، بحسب السكان، في استمرار للاضطرابات التي تسببت في تشريد أكبر عدد من السكان منذ سنوات.

وقال أحد سكان بلدة السريف، التي فر إليها معظم المشردين أو المتضررين من القتال بين القبائل، وعددهم نحو 100 ألف شخص، "جاؤوا (المليشيات) على متن سيارات لاند كروزر، واستخدموا رشاشات الدوشكا، وحرقوا 30 منزلاً وقتلوا 53 شخصاً".

وأكد مواطن آخر أصيب بجروح أن عدد القتلى بلغ 53 قتيلاً.

وقال الرجلان إن المهاجمين ينتمون إلى مليشيات قبيلة الرزيقات، التي تقاتل مليشيات عربية منافسة من جماعة بني حسين منذ مطلع كانون الثاني/يناير الماضي في منجم منطقة جبل عامر في ولاية شمال دارفور.

وأضاف أحد الرجلين "كنا في المقبرة ندفن بعض القتلى"، ومن بينهم امرأتان وطفلان.