اليمن.. عناصر من الحراك الجنوبي يقطعون شوارع عدن

أفاد مراسل قناة "العربية" في صنعاء أن عناصر من الحراك الجنوبي قطعوا شوارع عدن الرئيسية، كما تم تبادل إطلاق النار مع الشرطة في حي المعلى. أما في المكلى حضرموت فأفاد شهود عيان أن عناصر من الحراك أضرمت النار في الشوارع ، وأحرقت الإطارات مما منع الطلبة من الوصول إلى المدارس. كما هاجمت أحد مقرات حزب التجمع اليمني للإصلاح.

إلى ذلك، أعلنت مصادر طبية وأخرى في الحراك الجنوبي لوكالة فرانس برس عن مقتل أحد الناشطين من الحراك وإصابة اثنين بجروح السبت في مواجهات مع قوى الأمن في عدن، جنوب اليمن.

وقال مصدر في مستشفى النقيب إن "شخصاً قتل وأصيب اثنان آخران بجروح" في حين أكدت مصادر الحراك الذي يطالب بالانفصال أو الحكم الذاتي للجنوب أن القتيل والجرحى من أنصاره.

