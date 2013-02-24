مقتل الممثل السوري ياسين بقوش بقذيفة في دمشق

أفاد ناشطون سوريون، مساء الأحد، أن الممثل الكوميدي السوري، ياسين بقوش، قُتل إثر إصابة سيارته بقذيفة "ار بي جي" في حي العسالي في دمشق.

وبث هؤلاء الناشطون شريطا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه جثة يعتقد أنها تعود إلى الممثل بقوش إلى جانب بطاقته الشخصية وجواز سفره.

بدوره، أفاد بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان أنه "ورد الى المرصد شريط مصور تظهر فيه جثة يعتقد أنها للفنان السوري الكوميدي بقوش، كما تظهر بطاقة شخصية وجواز سفر يعودان للفنان".

وأضاف المرصد أنه "بحسب الشريط، فإن الفنان استشهد إثر إصابة سيارته بقذيفة "ار بي جي" من قبل القوات النظامية في حي العسالي (بدمشق) الذي يشهد اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين منذ أسابيع".