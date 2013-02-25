مؤتمر في المنامة يبحث إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان

بدأت اليوم الاثنين أعمال مؤتمر المنامة الخاص ببحث إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، الذي تستضيفه البحرين على مدى يومين، انطلاقاً من مبادرة العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء المحكمة.



وترأس المؤتمر وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة، وحضر المؤتمر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وخبراء قانونيين ووفود من عدة دول عربية.



كما شارك في المؤتمر لجنة الخبراء القانونيين العرب التي تترأسها الدكتورة بدرية العوضي، أستاذ القانون الدولي بجامعة الكويت، وتضم عدداً من خبراء القانون الدولي وحقوق الإنسان في الوطن العربي.



ويأتي انعقاد المؤتمر بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية أخذ في مارس/آذار 2012، ورحب بمبادرة مملكة البحرين لبحث موضوع إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، ودعوة الأمانة العامة لإعداد دراسة حول إنشاء المحكمة بالاستعانة بخبراء قانونيين.



ويشهد اليوم الأول عقد أربع جلسات، سيتم فيها تقديم دراسة بشأن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان ومناقشة توصيات لجنة الخبراء القانونين العرب. وسيتم في اليوم الثاني للمؤتمر مناقشة مشروع التقرير والتوصيات الخاصة بإقامة المحكمة.