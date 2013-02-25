موسكو لا تعارض محادثات ثنائية بين واشنطن وطهران

وصل الوفد الإيراني إلى مدينة الماتا الكازاخستانية لإجراء مفاوضات مع دول الخمسة زائد واحد حول البرنامج النووي الإيراني، والتي تبدأ اليوم وتستمر يومين، وترأس الوفد الإيراني سعيد جليلي مستشار الأمن القومي، والذي أعلن أن بلاده لن تقدم أي شيء خارج إطار حقوقها.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في أول مؤتمر صحافي له طهران إلى اتخاذ قرار صحيح فيما يخص برنامجها النووي، وأن مستقبل علاقات طهران مع الغرب متعلق بهذا القرار، واذا استمرت إيران في توسيع برنامجها النووي فإنها ستواجه المزيد من العقوبات ،والمزيد من العزلة.



وأكد كيري أنه إذا أوضحت إيران طبيعة نشاطها النووي خلال محادثات كازاخستان فإن واشنطن مستعدة لحل دبلوماسي للمشكلة.



وفي سياق متصل قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن موسكو لا تعارض أي محادثات ثنائية بين طهران وواشنطن لكن شرط أن تكون شفافة وواضحة.



وأشار أنه حتى اليوم لم تتفق واشنطن مع طهران حول أي نوع من المحادثات الثنائية، وبنفس الوقت لا توجد أي دولة من الخمسة زائد واحد تعارض ذلك النوع من المحادثات الثنائية بين طهران وواشنطن.



وجرى خلال 2012 ثلاث جولات من المفاوضات بين إيران والدول الكبرى خمسة زائد واحد في اسطنبول التركية في شهر أبريل/نيسان، وفي العاصمة العراقية بغداد في أيار/مايو وكذلك في العاصمة الروسية موسكو في حزيران/يونيو ولم تسفر عن أي نتائج.