إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل دون وقوع إصابات

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة انفجر صباح الثلاثاء قرب عسقلان دون أن يسفر عن إصابات، مشيرة الى أنه أول صاروخ يطلق منذ العملية التي قام بها الجيش الإسرائيلي في نهاية العام الماضي في غزة.

وقال ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم الشرطة، إن الصاروخ ألحق بعض الأضرار بطريق قرب مدينة عسقلان ولكن لم يؤدِ لإصابة أحد.



وأضاف روزنفيلد أن انفجاراً سُمع في منطقة عسقلان وقام خبراء بتفتيش المناطق ووجدوا الصاروخ الذي انفجر.



وأضاف "أنها أول عملية إطلاق من هذا النوع منذ انتهاء عملية "عمود السحاب" في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".



ولم يعلن أي نشطاء في غزة مسؤوليتهم بشكل فوري عن الهجوم.



وكانت وساطة مصرية قد ساعدت في التوصل لهدنة بعد ثمانية أيام من الغارات الجوية الاسرائيلية العقابية وسط هجمات صاروخية من القطاع الساحلي في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وجاء الهجوم بعد وفاة أسير فلسطيني يوم السبت في السجون الاسرائيلية، ما أثار احتجاجات في الضفة الغربية المحتلة.