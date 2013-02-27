إسرائيل تداوي 6 جرحى سوريين وتعيدهم إلى بلادهم

قال الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل أعادت، الأربعاء، ستة من سبعة سوريين جرحى إلى بلادهم، بعد أن تلقوا العلاج في مستشفياتها إثر إصابتهم خلال الصراع الدائر بين مقاتلي الجيش الحر السوري وقوات الرئيس السوري بشار الأسد.



وأدخلت إسرائيل السوريين السبعة يوم 16 فبراير/شباط عبر هضبة الجولان السورية المحتلة التي شهدت سفوحها الشرقية اشتباكات بين الجيش الحر وقوات الأسد. ولم يكشف مسؤولون إسرائيليون المزيد من التفاصيل عن هوية المصابين.



وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن ستة من المصابين غادروا المستشفى وعادوا إلى سوريا اليوم. وأضافت أن المصاب السابع لا يزال تحت الرعاية الصحية في إسرائيل وإصابته شديدة.



وأصدر الجيش الإسرائيلي بياناً قال فيه إن عملية إعادة السوريين "تمت في مكان لم يعلن عنه حرصاً على سلامتهم الشخصية".



يُذكر أن إسرائيل وسوريا في حالة حرب من الناحية الرسمية.

