الرئيس الصومالي يقترح عفوا للقراصنة الشباب وتشغيلهم

اقترح الرئيس الصومالي، حسن الشيخ محمود، إصدار عفو عن القراصنة الشباب، وعبّر عن أمله في التمكن من إعادتهم إلى العمل "للانتهاء" من الهجمات قبالة سواحل بلاده.

وقال رئيس الدولة، في مقابلة حصرية، "نتفاوض بشكل غير مباشر مع القراصنة بوساطة وجهاء" في القرى الساحلية، موضحا أن عرض العفو مطروح للشباب فقط وليس للقادة الذين تبحث الشرطة الدولية (انتربول) عن بعضهم.

وأضاف الرئيس الصومالي، الذي انتخبه البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي، أنه "يجب الانتهاء من القرصنة".

وكان انتخاب الرئيس الصومالي أثار أملا في عودة الوضع الى طبيعته في هذا البلد، الذي يعيش حالة من الفوضى منذ عقدين من الحرب الأهلية.

وأوضح الشيخ محمود أنه تمكن من إطلاق سراح ستة رهائن مقابل هذا العفو، مؤكدا انه كان يأمل في ان يتم الافراج عن 24 آخرين قريبا وكذلك سفينتين محتجزتين.

وقال إنه ينوي الطلب من الأسرة الدولية مساعدته "لتأمين وسيلة أخرى لكسب العيش" للشباب الصوماليين المجندين حاليا لدى القراصنة، والذين اختاروا هذا العمل في غياب بديل، وخاصة أسواق صيد السمك.

