قانون أرجنتيني يقر اتفاقاً مع إيران حول هجوم المركز اليهودي

أقر النواب الأرجنتينيون، الخميس، في قانون، اتفاقاً بين حكومتهم وإيران على تنظيم جلسات استماع إلى مسؤولين إيرانيين ضالعين في الهجوم على المركز اليهودي في بيونس آيريس عام 1994، والذي قتل فيه 85 شخصاً.

وحصل القانون، الذي ينص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، على موافقة الكتلة المؤيدة للحكومة، أي 131 صوتاً مقابل 113 للمعارضة.

ويتهم القضاء الأرجنتيني، طهران بالضلوع في الهجوم الدامي على المركز اليهودي، ويطالب بتسليمه 8 مسؤولين إيرانيين، من بينهم وزير الدفاع أحمد وحيدي، والرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، للمحاكمة.