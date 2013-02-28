قناة تونسية معارضة تبيع البقدونس للخروج من أزمتها المالية

بدأت قناة "الحوار" الفضائية التونسية الخاصة اليوم الخميس في تنفيذ نصيحة ساخرة لأنصار حزب حركة النهضة الإسلامية في تونس، حيث خصصت يوماً وطنياً لبيع "البقدونس" (معدنوس) أمام مقرّها، بهدف تجاوز أزمتها المالية.

وجاءت النصيحة "الساخرة" بعد إعلان المسؤولين في القناة عن حاجتهم إلى تبرعات أو مستثمرين لإنقاذ المؤسسة من الإفلاس، ما دعا أنصار النهضة بتقديم نصيحة للمسؤولين فيها ببيع البقدونس.

بسعر 12 دولار للربطة وكانت قناة "الحوار" التونسية قد أصدرت بياناً يوم الأحد الماضي، معلنة أنه "عملاً بنصيحة إخواننا في الدين والوطن من أنصار حركة النهضة قررت إدارة الحوار التونسية ببيع 1000 ربطة معدنوس (بقدونس) بسعر 20 ديناراً، أي (12 دولاراً) للربطة الواحدة لفائدة القناة، وذلك أمام مكتب القناة بتونس العاصمة (112 شارع الحرية بالقرب من ساحة باستور) من الساعة العاشرة صباحاً إلى الساعة الثانية بعد الظهر".

ويتوقع مراقبون أن تنجح هذه الحركة الرمزية والذكية في جمع تبرعات من متعاطفين مع القناة التي يملكها المعارض والمناضل الطاهر بن حسين، والتي أعلنت أنها تعاني ضغوطات من الحكومة بسبب انتقادها اللاذع لها، ما أدى إلى حرمانها من الإعلانات من القطاع العام أو الضغط وتهديد المعلنين من القطاع الخاص بهدف إسقاطها في صعوبات مالية وإغلاقها.

ويعرف الخط التحريري للقناة بانتقاده الشديد لحركة النهضة الإسلامية، وكان بن حسين قد اتهم حزب حركة النهضة بتضييق الخناق على قناته والسعي إلى إفلاسها.

وقالت إدارة القناة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها ستعرض الخميس المقبل 1000 ربطة بقدونس للبيع أمام مقرّها بالعاصمة، في محاولة للحدّ من الضائقة المالية التي تواجهها القناة، حسب ما أفادت صحيفة "البيان".

يذكر أن القنوات الخاصة في تونس تواجه صعوبات مالية بسبب الوضع الاقتصادي المترنح في البلاد، وعمد أغلبها إلى تسريح الكثير من العاملين، بينما يتهدد الإغلاق بعضها الآخر.