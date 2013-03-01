الإبراهيمي يلتقي بان كي مون غداً لبحث الشأن السوري

أعلنت الأمم المتحدة عن مباحثات بين الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والموفد الأممي لخضر الإبراهيمي ستجري غداً في جنيف بشأن سوريا.

واليوم طالب وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، المجتمع الدولي بالتكاتف لتحقيق انتقال سياسي للسلطة في سوريا. وأكد كيري خلال زيارته لتركيا أن لا شرعية لنظام الأسد الذي ينكّل بشعبه.

وقال كيري: "نطالب المجتمع الدولي بالتكاتف فيما بينه لتحقيق انتقال سياسي للسلطة في سوريا بمساعدة الشعب السوري، ونحن نؤمن أنه لا شرعية لنظام يقتل شعبه وعلينا العمل جميعاً على التأكد من إيقاف الأسد.

أما على الصعيد الميداني، فقد أفادت لجان التنسيق المحلية بمقتل 70 شخصاً بنيران قوات النظام معظمهم في حلب. فيما قالت هيئة الثورة إن مقاتلي الجيش الحر أسقطوا مقاتلتين تابعتين لقوات النظام، الأولى فوق حلب، والثانية فوق ريف حماه الجنوبي.

