الكرادلة الكاثوليك يشرعون في عملية غامضة لاختيار البابا

يبدأ كرادلة كاثوليك من شتى أنحاء العالم، الجمعة، عملية معقدة يشوبها الغموض لاختيار الزعيم الجديد لأكبر كنيسة في العالم، بعد أن أصبح منصب البابا شاغراً رسمياً في أعقاب سريان استقالة البابا بنديكت السادس عشر أمس الخميس.

وما زالت بعض التفاصيل غير واضحة نتيجة خروج البابا بنديكت المستقيل عن التقاليد المتبعة بانتهاء البابوية بوفاة البابا، ومن ثم فإن زعماء الكنيسة سيعقدون في البداية جلسة غير رسمية قبل بدء جولات المحادثات التقليدية الاثنين.

ولا يوجد مرشح بارز بين الكرادلة الناخبين، والذين يبلغ عددهم 115 كردينالا وتقل أعمارهم عن 80 عاما، والذين من المقرر أن يدخلوا كنيسة سيستين من أجل الاجتماع السري الذي سيختار البابا الجديد.

وسيستغل الكرادلة أيضا التجمعات العامة والمشاورات التي تجري خلف الأبواب المغلقة، والتي تسبق اجتماعا سريا لمناقشة التحديات التي تواجه الكنيسة في المستقبل، مثل تحسين إدارة الفاتيكان والحاجة لتحسين الاتصالات واستمرار أزمة الانتهاكات الجنسية.

وأنهى البابا بنديكت سنواته الثماني الصعبة على رأس الكنيسة الكاثوليكية أمس الخميس، متعهداً بالطاعة دون شروط لأي شخص يخلفه في هذا المنصب لقيادة الكاثوليك البالغ عددهم 1.2 مليار نسمة، وذلك في واحدة من أكثر المراحل التي تواجه فيها الكنيسة مشكلات عبر ألفي عام.