رئيس إسرائيل يقود حملة ضد حزب الله في أوروبا

يزور الرئيس الإسرائيلي، شيمون بيريز، بروكسل الأسبوع المقبل للضغط على الاتحاد الأوروبي لإدراج حزب الله اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية، بحسب ما أفاد مكتبه في بيان الجمعة.

وخلال الزيارة التي تستمر أسبوعاً، سيلقي بيريز (89 عاما) كلمة أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، كما يزور الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند في باريس، بحسب البيان.

والشهر الماضي دعا بيريز الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حزب الله كـ"منظمة إرهابية" بعد أن حمّلته بلغاريا مسؤولية التفجير الذي قتل فيه 5 سياح إسرائيليين وسائقهم في منتجع بورغاس على البحر الأسود في يوليو/تموز الماضي.

وقال مكتب بيريز إن الأخير سيلتقي الرئيس البلغاري روزين بليفنيليف وعددا من قادة الاتحاد الأوروبي خلال رحلته التي تستمر من 5-12 مارس.

وأضاف أن "الاجتماعات ستجري في إطار التحقيق في الهجوم الإرهابي على بلغاريا الذي خلص إلى أن حزب الله هو المسؤول عن التفجير، والمناقشات داخل الاتحاد الأوروبي حول تبعات ذلك".

ويجري التحقيق في قبرص مع رجل يحمل الجنسيتين اللبنانية والسويدية قيل إنه اعترف بانتمائه إلى حزب الله ويشتبه في أنه خطط لشن هجمات على أهداف إسرائيلية.

وطلبت واشنطن من بروكسل إدراج حزب الله على القائمة السوداء، إلا أن دول الاتحاد الـ27 لم تتوصل إلى توافق بهذا الشأن.

