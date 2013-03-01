سقوط صاروخ سكود على شمال العراق قادماً من سوريا

في تأكيد لما تم تداوله من قبل المعارضة عن استخدام النظام السوري لصواريخ سكود، قال رئيس بلدة عراقية إن صاروخ سكود أطلق من الأراضي السورية سقط قرب قرية في محافظة نينوى العراقية، اليوم الجمعة، ولم يحدث الصاروخ أي أضرار، لكنه أصاب سكان القرية بحالة من الفزع. وأضاف رئيس البلدة أن الصاروخ روسي الصنع.

وقال رئيس بلدة تلعفر العراقية، عبدالعال عباس، إن صاروخ سكود روسي الصنع سقط بالقرب من قرية تقع على بعد ثلاثة كيلومترات من الحدود العراقية - السورية بين تلعفر والباجي.

وأضاف أنه لم تنجم عن سقوط الصاروخ خسائر بشرية، ولم يلحق أضراراً بين سكان القرية التركمان إلا أنهم فروا من ديارهم.

من جهته، أكد المتحدث باسم محافظة نينوى، قحطان سامي، أن قوات الأمن قالت هي الأخرى إن الصاروخ روسي الصنع.

