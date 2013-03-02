أكثر من 4 ملايين نسمة بجنوب السودان مهددون بالجوع

أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من أربعة ملايين نسمة في جنوب السودان يمثلون ثلث سكان البلاد، قد يواجهون الجوع بشكل ما عام 2013 رغم زيادة المحصول الزراعي العام الماضي.

وذكر تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي أن العجز في قطاع الحبوب في جنوب السودان سيبلغ 371 ألف طن، أي ما يزيد قليلاً عن ثلث إجمالي احتياجات البلاد، على الرغم من زيادة الإنتاج بفضل الأمطار الجيدة وزيادة المساحة المزروعة.

وأضاف التقرير أن الواردات التجارية ستغطي بعضاً من العجز هذا العام، لكن زيادة الأسعار وضعف البنية التحتية سيجعل مليون شخص يعتمدون على 224 ألف طن من المساعدات الغذائية التي يعتزم برنامج الغذاء العالمي تقديمها.

كما أشار إلى أن عدم توفر الطرق وأعمال العنف بين القبائل والمتمردين المنتشرين على نطاق واسع، سيعني أن 4 ملايين شخص سيكونون عرضة لخطر عدم الحصول على ما يكفيهم من الطعام.

يذكر أن جنوب السودان، الذي حصل على استقلاله عن السودان عام 2011، يعتبر من بين أقل دول العالم نمواً، بسبب عقود من الحرب الأهلية مع الخرطوم، التي انتهت بعد اتفاق سلام عام 2005.

وفي دولة تماثل مساحتها مساحة فرنسا، وتبلغ نسبة المساحة المزروعة فيها 4.5 في المئة فقط من أراضيها، تواجه الزراعة عراقيل بسبب العنف القبلي وعنف المتمردين.

