انفجار سيارتين مفخختين يخلف قتلى وجرحى في شمال بغداد

أدى انفجار سيارتين مفخختين، اليوم الخميس، قرب ملعب شعبي لكرة القدم في منطقة الشعلة شمال بغداد، إلى مقتل 23 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح، بحسب ما ذكرته مصادر أمنية وطبية.

وأوضح مصدر في وزارة الداخلية أن التفجير الثاني وقع بعد وصول القوى الأمنية إلى منطقة الهجوم، فيما ذكر المصدر الطبي الرسمي أن أطفالاً قتلوا وأصيبوا في الهجوم.

ويأتي هذا الهجوم، وهو الأكبر منذ مقتل 21 شخصاً وإصابة أكثر من 120 آخرين بجروح في سلسلة هجمات في 17 شباط/فبراير، قبل أيام من الذكرى العاشرة لبدء الغزو الأمريكي للعراق في 2003.

وبهجوم اليوم، يرتفع عدد ضحايا أعمال العنف في العراق منذ بداية شباط/فبراير إلى نحو 200 قتيل وأكثر من 500 جريح، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر أمنية وطبية.

