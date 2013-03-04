فرنسا: لسنا متأكدين من مقتل أبوزيد لعدم العثور على جثته

أعلن رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الأميرال إدوار غييو أن مقتل المسؤول في القاعدة عبدالحميد أبوزيد "مرجح" لكن فرنسا لم تتأكد من ذلك بسبب عدم العثور على جثته.



ورداً على أسئلة إذاعة "أوروبا 1" حول مقتل أبوزيد في مالي قال الاميرال غييو: "إنه أمر مرجح، لكن لا يمكننا التأكد في الوقت الراهن لأننا لم نعثر على الجثة".

ومن جانبه دعا وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان الى الحذر في التعامل مع إعلان نجامينا - عاصمة تشاد - عن مقتل القياديين في القاعدة عبدالحميد أبوزيد ومختار بلمختار في شمال مالي.



وقال لودريان بشأن هذة الأنباء التي أعلنتها تشاد أن الشائعة التي تتكرر كثيراً لا تعتبر خبراً، ووزير الدفاع لا يستطيع التحدث بصيغة الاحتمال، داعياً الى توخي الحذر والتحلي بروح المسؤولية حيال معلومات لا يمكن تأكيدها مادياً في هذه المرحلة.