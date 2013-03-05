إسرائيل تعاود فتح المعبر الوحيد لمرور البضائع إلى غزة



أعلنت إسرائيل أنها ستعاود الاثنين فتح المعبر الوحيد لمرور البضائع إلى قطاع غزة، وذلك بعد إغلاق استمر 6 أيام إثر إطلاق صاروخ على الأراضي الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان الأحد "بعد تقييم للوضع الأمني، اتخذ قرار أن يتم غدا فتح معبر كيريم شالوم (كرم أبو سالم) لمرور البضائع".

وكانت إسرائيل أغلقت معبر كرم أبو سالم وسمحت فقط بمرور الأفراد عبر معبر إيريز إثر إطلاق صاروخ على أراضيها في 26 فبراير/شباط.

وتبنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، إطلاق هذا الصاروخ "رداً على اغتيال" أسير فلسطيني في سجن إسرائيلي.

وأصيب 3 فلسطينيين مساء الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي شرق جباليا في شمال قطاع غزة، بحسب ما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة حماس.

وكان ثلاثة مزارعين فلسطينيين أصيبوا بجروح في وقت سابق من اليوم نفسه بعد إصابتهم بنيران دبابة إسرائيلية في وسط قطاع غزة قرب النقطة الفاصلة مع إسرائيل، بحسب ما أعلنت أجهزة الطوارئ في القطاع.