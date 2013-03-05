إسرائيل تفصل عنصرياً وتمنع الفلسطينيين من ركوب حافلاتها

اتهم عمال فلسطينيون إسرائيل بانتهاج سياسة "الفصل العنصري" على طريقة النظام السابق في دولة جنوب إفريقيا.

جاء ذلك على خلفية قرار إسرائيلي بتخصيص حافلات لنقل العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل، ومنعهم من استخدام الحافلات العامة التي يستقلها اليهود وحدهم.

ودخل القرار المذكور حيز التنفيذ، أمس الاثنين، وفي هذا السياق قال أحد العمال، من معبر القليلية، ويدعى ماجد موافي (47 عاماً): "خصصت لنا حافلات نقلتنا من المعبر حتى تل أبيب، وعند العودة أيضاً ركبنا ذات الحافلات، تلك سياسة عنصرية إسرائيلية.. كل يوم يمارسونها بطرق مختلفة".

وأضاف أن الحافلات "مخصصة فقط للعمال العرب ويحظر علينا استقلال الحافلات الإسرائيلية التي يستقلها اليهود وحدهم".

فيما وصف إياد الشيخ القرار بـ"التمييزي والعنصري"، قائلاً: "القرار ذكّرنا بنظام التمييز العنصري الذي كان متبعاً في جنوب إفريقيا، إسرائيل تمارسه منذ عقود، خصصت مواقف خاصة لليهود وأخرى للعرب واليوم حافلات خاصة".

وكان العمال الفلسطينيون يستقلون الحافلات الإسرائيلية إلى جانب اليهود خلال عودتهم من أعمالهم إلى قراهم بالضفة الغربية، ما أثار حفيظة المستوطنين اليهود ودفعهم إلى تقديم شكاوى للحكومة الإسرائيلية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ووصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية القرار بأنه جاء بهدف تحسين الخدمة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، مشيرة إلى أن وزارة النقل والمواصلات تلقت الكثير من الشكاوى من الإسرائيليين بدعوى "شعورهم بالخوف من العمال الفلسطينيين".

يُذكر أن نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا أو ما يطلق عليه "الأبارتهايد" هو نظام حكمت من خلاله الأقلية البيضاء البلاد من عام 1948 حتى تم إلغاؤه عام 1993، حيث أعقب ذلك انتخابات ديمقراطية عام 1994، وكان يقوم النظام على تقسيم الأفراد إلى مجموعات عرقية كانت أهمها السود والبيض.

