إطلاق نار قرب منشآت للغاز في ليبيا يوقف تصديره إلى إيطاليا

توقفت صادرات الغاز الليبي إلى إيطاليا عبر أنبوب غرين ستريم، بسبب تبادل لإطلاق النار حصل قرب منشآت الغاز في مليتة (شمال غرب ليبيا)، كما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية إنسا مساء السبت عن مصادر في مجموعة إينا الإيطالية للطاقة.



وأوضحت إنسا نقلاً عن المصادر أن مناوشات بين مجموعات محلية ليبية دارت نهار السبت في منطقة مليتة، ما اضطر شركة مليتة للنفط والغاز، التي تملك نصفها المجموعة الإيطالية والنصف الآخر "المؤسسة الوطنية للنفط" الحكومية الليبية، أن "تتخذ لدواع أمنية وضمانا لسلامة المنشآت قرار وقف الإنتاج وتأمين هذه المنشآت".



وأضافت الوكالة أنه نتيجة لذلك توقفت إمدادات الغاز عبر خط أنابيب غرين ستريم الذي يربط بين مرافق معالجة الغاز في مليتة ومدينة غيلا في جزيرة صقلية الإيطالية.



وأكدت المصادر أن كل الإجراءات الأمنية جرى اتخاذها، وأن أيا من الموظفين المحليين ليس في خطر.



ولم تعرف في الحال هوية المجموعات المسلحة ولا دوافعها أو حتى طبيعة الاشتباكات التي دارت بينها، بحسب الوكالة الإيطالية.