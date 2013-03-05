إيران ترفع الحجب عن موقع القسم الفارسي لإذاعة صوت روسيا

أعلنت إذاعة "صوت روسيا"، التابعة للقسم الدولي في الإذاعة والممولة من الحكومة الروسية، أن إيران رفعت الحجب عن موقع القسم الفارسي الذي كانت فرضته منذ 13 شباط/ فبراير دون تقديم مبررات.

وبحسب الموقع فقد عاد بإمكان الإيرانيين زيارة الموقع، بعد تقديم موسكو احتجاجاً رسمياً، وصدور بيان إلى العلن ألمح إلى احتمال أن يؤثر الحجب في علاقات موسكو وطهران الودي.

ويقول صحافي إيراني، طلب عدم ذكر اسمه في اتصال مع "العربية"، إن الحجب رفع في طهران فقط لإرضاء السفارة الروسية، مؤكداً أنه يقطن في يوشهر، وهي مدينة كبيرة من مدن إيران، ولا يمكنه دخول الموقع بالفارسية.

وكانت إذاعة "صوت روسيا" أصدرت اليوم بياناً ذكرت فيه أنه لم يعد بإمكان المتصفحين من داخل إيران زيارة الموقع من دون استخدام أدوات برمجية خاصة تمكنهم من اختراق الحظر، كالـ"في بي إن"، والـ"بروكسي" التي اعتاد الإيرانيون اللجوء إليها أثناء تصفحهم المواقع المحظورة.

ونوه البيان بأن الإذاعة لم تتلق أي تحذير مسبق من السلطات الإيرانية قبل أن يتم حجبها، كما أن الإذاعة أرسلت رسالة إلى السفارة الإيرانية بموسكو طالبت فيها بتوضيح الأسباب التي دفعت المسؤولين في وزارة الإرشاد والثقافة الإسلامية في إيران لحجب موقعها الذي يقدم خدمة إعلامية باللغة الفارسية، إلا أن الإذاعة، وبحسب البيان، لم تتلق أي رد رسمي من المسؤولين الإيرانيين.

كما نوه البيان بأن هذه الخطوة الإيرانية قد تترك تأثيراتها السلبية على العلاقات الودية بين إيران وروسيا، وأن القرار الإيراني قد فاجأ المسؤولين في إذاعة "صوت روسيا" التي تعتبر جهة إعلامية حكومية وتتعامل بحياد تام حيال القضايا المتعلقة بإيران.

وقبل ذلك، فقد نقل موقع "انتخابات" الإيراني عن مصدر وصف بأنه موثوق رفض الكشف عن اسمه قال: إنه من المرجح أن يكون السبب وراء حجب الموقع الفارسي لإذاعة "صوت روسيا" هو أنه لم يتم تسجيله في وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إيران كموقع مصرح به رسمياً.

وأضاف الموقع أن الإيرانيين بإمكانهم دخول موقع القسم الفارسي في وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" من دون أي مشاكل.



تكثيف مراقبة المواقع العالمية باللغة الفارسية



وقبل موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل، كثفت إيران من حملتها ضد المواقع الإخبارية بمختلف اللغات العالمية، خصوصاً المواقع التي تقدم خدمات إخبارية وإعلامية باللغة الفارسية، من بينها موقع "العربية.نت"، و"صوت أمريكا"، وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وإذاعة أوروبا الحرة بمختلف اللغات.



كما أن موقع القسم العربي لإذاعة هولندا العالمية قال في تقرير نُشر في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، إن السلطات الإيرانية أقدمت على حجب موقعها بمختلف لغاته.



وشنت وزارة الاستخبارات الإيرانية حملة اعتقالات طالت من وصفتهم بعناصر تتعاون مع الإذاعات والقنوات الفضائية والمواقع التي تولي إيران اهتماماً خاصاً، وركزت على الإعلام الناطق بالفارسية.

ولم تسلم قناة "العربية" وموقع "العربية.نت - فارسي" من حملات إرعاب جديدة أطلقت على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي. وقال ناشطون إيرانيون إن هذه الحملة تأتي في إطار "هندسة الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في يونيو/ حزيران المقبل".

