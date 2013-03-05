البيت الأبيض يعلن زيارة أوباما لروسيا في سبتمبر المقبل

أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيزور روسيا في سبتمبر/أيلول المقبل لحضور قمة مجموعة العشرين، وسيلتقي قبل ذلك نظيره الروسي فلاديمير بوتين في يونيو/حزيران في أيرلندا الشمالية على هامش قمة مجموعة الثماني.



وأضاف البيت الأبيض إثر مكالمة بين أوباما وبوتين أن الرئيسين تناولا في مباحثاتهما الهاتفية الملف السوري و"اتفقا على ضرورة الدفع بعملية سياسية انتقالية لوقف العنف بأسرع وقت ممكن".



وأوضح البيان أن الرئيس الأمريكي "أشاد بالتعاون البناء" بين واشنطن وموسكو في ما خص الملف النووي الإيراني، مشيراً أيضا إلى أن الرئيسين تباحثا كذلك في سبل تعزيز العلاقات التجارية بين بلديهما.



وأكد البيت الأبيض أن "الرئيسين اتفقا على عقد اجتماع ثنائي على هامش قمة مجموعة الثماني في أيرالندا الشمالية في يونيو/حزيران، والرئيس أوباما قال إنه سيكون مسرورا بزيارة سان بطرسبورغ لحضور اجتماع مجموعة العشرين في سبتمبر/أيلول".



وهذا أول تأكيد رسمي للزيارة المرتقبة لأوباما إلى روسيا نهاية الصيف.



ويعود آخر لقاء ثنائي بين أوباما وبوتين إلى يونيو/حزيران 2012 على هامش قمة مجموعة العشرين في لوس كابوس في المكسيك. ويومها بدا واضحا من المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده الرئيسان في ختام اجتماعهما الفتور الذي ساد بينهما.

