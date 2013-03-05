مسعفون فلسطينيون: قوات إسرائيلية تصيب 3 فلسطينيين في غزة

قال مسعفون فلسطينيون ومصدر في الجيش الإسرائيلي، إن جنوداً إسرائيليين أطلقوا النار وأصابوا ثلاثة فلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الجمعة، حيث وقع عدد من حوادث العنف على طول الحدود مع إسرائيل.



وتأتي أحدث جولة من العنف بعد ثلاثة أيام من إطلاق نشطاء فلسطينيين صاروخاً من غزة على جنوب إسرائيل للمرة الأولى منذ الهدنة التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتنهي 8 أيام من الضربات الجوية والهجمات الصاروخية عبر الحدود.



وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيين رشقوا دوريات للجيش عند السياج الحدودي بالحجارة وبقنابل حارقة في عدة مواقع، وإن نيران النشطاء الفلسطينيين ألحقت أضراراً بعربة للجيش في أول حادث من نوعه منذ سريان الهدنة.



وعلاوة على أحداث العنف على طول الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، أثار تزايد الاضطرابات في الضفة الغربية المحتلة مخاوف في إسرائيل من انتفاضة فلسطينية جديدة.



وقالت المتحدثة الإسرائيلية إن فلسطينيين قاموا بأعمال شغب في عدة أماكن بالضفة الغربية، اليوم الجمعة، واستخدمت القوات الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضدهم.



وقال مسعف فلسطيني إن فلسطينياً واحداً على الأقل أصيب إصابة خطيرة في رأسه برصاصة مطاطية.



وخرج المتظاهرون الفلسطينيون دعماً لإخوانهم المحتجزين في سجون إسرائيلية، وللتعبير عن غضبهم من توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

