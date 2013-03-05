مسلحون يطوقون البرلمان الليبي ويهددون أعضاءه بالقتل

أقدم مسلحون على تطويق مقر المؤتمر الوطني الليبي العام الجديد مطالبين بإقرار قانون العزل السياسي، وهددوا أعضاء المؤتمر المتواجدين داخل المقر بالقتل إن لم يُقرّوا القانون على الفور.



وقدم رئيس لجنة العزل السياسي في المؤتمر ونائبه استقالتيهما احتجاجا على الحصار المفروض على مقر المؤتمر من قبل المسلحين الذين يعتقد أنهم ينتمون إلى الإخوان المسلمين.



يذكر أن أعضاء المؤتمر كانوا قد قرروا تأجيل التصويت على قانون العزل السياسي المثير للجدل وإخضاعه لمزيد من النقاشات.