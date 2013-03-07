بيريز يدعو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ضد حزب الله

دعا الرئيس الإسرائيلي، شيمون بيريز، الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ضد حزب الله الشيعي اللبناني لمنع هذا الحزب من الاعتقاد بأن "كل شيء مسموح له"، واصفاً إياه بالإرهابي.

وقال بيريز في تصريح صحافي بعد لقائه رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو في بروكسل "ليس هناك حيادية حيال حزب الله، إما أن نستبعده أو أن نسمح به".

وأضاف بيريز "أعلم أنه ليس في نية أوروبا أن تسمح بالإرهاب، آمل بالتالي في أن يتم تحذير حزب الله إذا لم تتخذوا إجراءات، فسيعتقد أن كل شيء مسموح له".

وتابع "حزب الله يتدخل في الحرب في سوريا من دون إذن الحكومة اللبنانية. لقد حصلت 20 محاولة اعتداء في أوروبا" من جانب حزب الله، مذكراً خصوصاً بالاعتداء الذي وقع في 18 تموز/يوليو في مطار بورغاس في بلغاريا والذي أوقع ستة قتلى بينهم خمسة قتلى إسرائيليين وسائق حافلة.

وتحث إسرائيل والولايات المتحدة، أوروبا على إدراج حزب الله على لائحتها السوداء للمنظمات الإرهابية، لكن باروزو ذكر أن هذا الأمر يتطلب اجماع الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت السلطات البلغارية في 5 شباط/فبراير أنها عثرت على دليل يثبت ضلوع حزب الله في اعتداء بورغاس، لكن يجب أن يواصل الاتحاد الأوروبي التدقيق في التحقيق البلغاري قبل ان يتخذ قراراً محتملاً.

كما أن دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، هي قبرص، تحاكم عنصراً يشتبه في أنه من حزب الله يحمل جنسيتين لبنانية وسويدية ومتهم "بالتخطيط لهجمات ضد أهداف إسرائيلية".



وبخصوص إيران، أبرز حليف لحزب الله، قال بيريز إن هذه الدولة "لا تشكل خطرا على إسرائيل فقط وإنما على كل العالم".



وأضاف "آمل في إمكانية الوصول إلى حل على مستوى غير عسكري"، لكنه قال "هناك خيارات أخرى" لكي تتخلى إيران عن برنامجها النووي.



واعتبر أن "العقوبات (ضد إيران) أعطت نتائج أكثر مما كنا نتوقع لكنها ليست كافية بعد لبلوغ الهدف".



وتطالب إيران بالاعتراف بحقوقها في مجال الطاقة النووية المدنية، وخصوصاً تخصيب اليورانيوم فيما يشتبه الغرب وإسرائيل في أن طهران تسعى لامتلاك السلاح النووي تحت غطاء برنامجها النووي المدني، وهو ما تنفيه إيران باستمرار.