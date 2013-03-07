تشافيز: "لا أريد أن أموت.. أرجوكم دعوني أعيش"

كان الرئيس الفنزويلي الراحل، هوغو تشافيز، في حالة انهيار تام تقريباً في آخر لحظات حياته، وآخر كلام قاله بصعوبة وهو في النزع الأخير: "أرجوكم، لا أريد أن أموت. أرجوكم دعوني أعيش"، طبقاً لما نقلت صحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية، اليوم الخميس، عن قائد حرسه الرئاسي، الجنرال خوسيه أورنيّا.

وقال الجنرال، الذي راجعت "العربية.نت" المقابلة معه اليوم، إن تشافيز لم يكن قادراً على الكلام تماماً، "لكنه أجهد نفسه ليلفظ العبارات الأخيرة بصوت خافت"، كما أكد أن الرئيس الفنزويلي توفي بنوبة قلبية في المستشفى نتيجة عدم تحمله مضاعفات العلاج، ولالتهاب داهمه عنيفاً في رئتيه.

وتابع أورنيّا أنه "برغم الجهود المستمرة التي بذلها أطباء المستشفى العسكري الذي كان يخضع فيه تشافيز للعلاج ببيونس آيرس، وهم من أفضل المتخصصين في العالم، إلا أن السرطان كان أقوى من أي علاج، لأنه كان منتشراً، ومن النوع الصعب الشفاء، فأجهده ولم يتحمل"، كما قال.



وذكر الجنرال أن تشافيز عانى كثيراً، "ونحن كنا معه (في المستشفى)، وشهدنا عذابه، وسمعنا عباراته الأخيرة". وكشف أن الرئيس الفنزويلي الذي سيتم دفنه الجمعة، علم باقتراب مصيره المحتوم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، "وفي اليوم الثامن من ذلك الشهر وجه كلمة للفنزويليين، كما قام بتعيين نائب له، لأنه كان يعلم بصعوبة الشفاء"، كما قال.