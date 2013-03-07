كوريا الشمالية تهدد بشن ضربة نووية "وقائية" ضد أمريكا

هددت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، بشن "ضربة نووية وقائية" ضد الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى فيما يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خلال النهار لتشديد العقوبات على بيونغ يانغ بعد تجربتها النووية الثالثة.



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "طالما أن الولايات المتحدة تسعى إلى شن حرب نووية، فإن قواتنا المسلحة الثورية تحتفظ لنفسها بحق شن ضربة نووية وقائية لتدمير معاقل المعتدين".



كما حذر من أن حرباً كورية ثانية قد تكون "حتمية" إذا واصلت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية رفض مطالب بيونغ يانغ بإلغاء تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق مرتقبة الأسبوع المقبل.



وكانت كوريا الشمالية هددت في السابق بشن هجمات ضد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية كما تقول إن لديها صواريخ بعيدة المدى يمكن أن تجهز برؤوس نووية قادرة على بلوغ الولايات المتحدة القارية.



وياتي هذا التهديد الجديد بعد يومين من إعلان جيش كوريا الشمالية أنه يمكن أن يلغي اتفاقية الهدنة عام 1953 التي أنهت الحرب الكورية.

