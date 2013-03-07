واشنطن تايمز: "التشافيزيون" ينعون الديكتاتور ..وفلوريدا تحتفل

بدت الولايات المتحدة شامتة بوفاة الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز، الذي كان واحداً من أبرز واشهر أعدائها السياسيين في العالم، وهو الذي اشتهر بين الأمريكيين عندما وصف رئيسهم جورج بوش بأنه "حمار"، وانشغلت به وسائل اعلامهم لمدة طويلة.

وبدا الأمريكيون شامتون بوفاة الرئيس الذي قالوا عنه بأنه "غلبه مرض السرطان ولم تغلبه أمريكا"، حيث احتل خبر وفاته وانعكاسات هذه الوفاة صدارة الصفحات الأولى لكافة الصحف الأمريكية وأفردت له مساحات كبيرة، بينما انشغلت مختلف القنوات التلفزيونية لساعات طويلة في الحديث عن شافيز والمرحلة اللاحقة التي تنتظر فنزويلا.

وعنونت صحيفة "واشنطن تايمز" على صفحتها الأولى ان "التشافيزيين ينعون الديكتاتور" مشيرة الى أن "الكثير من أنصار الديمقراطية في العالم كانوا ضده".



وقالت الصحيفة الأمريكية ان ردود الأفعال الأمريكية على وفاة تشافيز تفاوتت بين "التفاؤل الحذر في البيت الأبيض" وبين الشعور بــ"الخلاص الجيد" من هذا الرجل في أماكن أخرى من العاصمة الأمريكية.

وأصدر البيت الأبيض بياناً لم ينعَ فيه الرجل ولم يذكره بأي خير، وانما دعا الى "تحول سلمي للسلطة في فنزويلا"، مشيراً الى أن أبواب الولايات المتحدة مفتوحة لتطوير العلاقات مع نائب الرئيس تشافيز الذي يتولى السلطة حالياً في البلاد لحين اجراء الانتخابات.

وقال البيت الأبيض ان الولايات المتحدة تدعم الشعب الفنزويلي في هذا الوقت الصعب، ومهتمة بتطوير وبناء علاقات جيدة مع الحكومة الفنزويلية.



أما جريدة "نيويورك تايمز"، وهي الصحيفة الأشهر في الولايات المتحدة، فنشرت تقريراً قالت فيه ان الفنزويليين والأمريكيين من أصول فنزويلية احتفلوا بوفاة تشافيز، مشيرة الى أن أصوات أبواق السيارات تعالت في فلوريدا عندما تم الاعلان عن وفاة الرئيس الفنزويلي ابتهاجاً بالخبر.

وبحسب الصحيفة الأمريكية فانه في بلدة "دورال" التي يُطلق عليها اسم "دورالزويلا" في اشارة الى أن غالبية سكانها من أصول فنزويلية، خرج الكثير من السكان الذين يحملون الأعلام ويطلقون الأغاني في الشوارع ويحتفلون.

ونقلت الصحيفة عن احدى السيدات المحتفلات قولها: "هذا انتصار لفنزويلا.. العدالة وصلت اخيراً الى هناك"، فيما تشير الصحيفة الى ان التفاؤل الحذر ساد المناطق التي يعيش فيها الفنزويليون بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث احتشد الكثيرون في أحد المطاعم للاحتفال بوفاة تشافيز والحديث عن لحظة التغيير التي تشهدها البلاد، فيما سادت حالة من التفاؤل الحذر في أوساط المحتفلين بولاية فلوريدا.



يشار الى أن تشافيز كان معروفاً بعدائه للولايات المتحدة، واشتهر بوصفه الرئيس الأمريكي بأنه "شيطان" وأنه "حمار"، وهي الكلمة التي لطالما تداولها الأمريكيون وغيرهم حول العالم عبر شبكة الانترنت.