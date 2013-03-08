ناشطون يضربون عن الطعام تضامناً مع الأسيرات الفلسطينيات

أعلنت مجموعة تضم أكثر من 40 ناشطاً وناشطة عرباً من فلسطين ودول عربية ومقيمين في دول أوروبية، عن بدئهاً إضرابا عن الطعام في اليوم العالمي للمرأة، تضامناً مع الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية.

وكتب الناشطون المشاركون في هذه الحملة على صفحة خاصة لهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صمموها لهذه الغاية، " نعلن نحن سها أبو هلال، طارق شديد، هافال يوسف (سوريا)، منى مخامرة (الأردن)، إيهاب التميمي (الرياض)، مصعب يونس (اليونان)، إسماعيل التكروري (النرويج)، أحمد مروة (لبنان) .. نعلن إضرابنا عن الطعام في يوم المرأة العالمي تضامناً مع الأسيرات الفلسطينيات".

وقالت الناشطة سها أبو هلال، أحد القائمين على الفكرة لـ"العربية.نت": "نحن مجموعة شبابية غير راضين عن الوضع الصعب الذي يمر فيه الأسير الفلسطيني عموماً والأسيرات الفلسطينية، خاصة التي تعاني من إجحاف بحقها بكافة الميادين". وأضافت "من خلال هذه الفكرة البسيطة أردنا أن نقدم للأسيرة الفلسطينية في يوم المرأة التحية من كافة المدن والقرى الفلسطينية، وأيضاً من شباب فلسطينيين خارج الوطن ومن متضامنين من دول عربيه وأجنبية".

وبدوره قال أحمد مروة، أحد المتضامنين العرب المشاركين في الإضراب عن الطعام تضامناً مع الأسيرات الفلسطينيات لـ"العربية.نت": "قضية المرأة هي قضية عالمية تتخطى أي حدود جغرافية، ولا علاقة للجنسية بالموضوع، وأعتقد أن قضية المعتقلات الفلسطينيات بالسجون الإسرائيلية هي أولوية على باقي قضايا المرأة التي كلها عادلة".

وأضاف "ليس هناك أصعب من أن تحتجز حريتك، لأنك تدافع عن الحق، ولا أصعب من أن يصمت العالم أمام هذا المشهد، ولن أقبل أن أقف صامتاً مثله".

وتعتقل إسرائيل حالياً 13 أسيرة فلسطينية في سجونها إلى جانب 4700 أسير فلسطيني آخر على 17 سجناً، بينهم أكثر من 500 فلسطيني يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد وما فوق، وقرابة 222 طفلاً أسيراً، و21 أسيراً مريضاً معتقلون بشكل دائم في مستشفى سجن الرملة الإسرائيلي.

وحسب موقع "ويكيبيديا"، أصبح يوم المرأة العالمي في الثامن من مارس/آذار مناسبة عالمية بعد أن أقرته الأمم المتحدة عام 1977، مشيراً إلى أن الفكرة استمدت من احتفال الولايات المتحدة بهذا اليوم كتخليد لقيام سيدات اأمريكيات بتظاهرات ضخمة في الثامن من مارس/آذار عام 1909 في نيويورك طالبت في ذلك الوقت بتحسين ظروف العمل للمرأة ومنحها حقوقاً مختلفة مثل حق الاقتراع.