تأجيل محاكمة صهر بن لادن سليمان إلى 8 أبريل القادم

أمر قاض بمحكمة مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية بإبقاء أبوغيث، صهر أسامة بن لادن "قيد الاعتقال"، حتى موعد الجلسة المقبلة في الثامن من نيسان/أبريل.

وكان قد أعلن سليمان أبوغيث خلال الجلسة التي انعقدت اليوم الجمعة براءته من تهم الإرهاب التي وجهت إليه أثناء مثوله أمام القضاء.

ويعد أبوغيث أحد أهم رموز القاعدة، وكان بمثابة وزير الإعلام للتنظيم. وقد تمكنت وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي أيه " من اعتقاله قبل أيام في الأردن التي وصلها مبعداً من تركيا، وتم نقله على الفور إلى الولايات المتحدة.

وأصبح أبوغيث واحداً من أرفع شخصيات القاعدة التي يتم نقلها إلى الولايات المتحدة لمحاكمتها أمام محاكم مدنية. وعندما أعلن وزير العدل الأمريكي إريك هولدر سابقاً، خططاً لمحاكمة المتهمين في هجمات 11 سبتمبر/أيلول في نفس قاعدة المحكمة، اضطر للتراجع بسبب المعارضة العامة، ونقلت المحاكمات إلى قاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية في كوبا.



وتتضمن لائحة الاتهام بالإضافة لأمور أخرى "حث أبوغيث آخرين على القسم بالولاء لبن لادن، وحذر من أن هجمات مماثلة لهجمات 11 سبتمبر 2011 ستتواصل"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

