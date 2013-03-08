نائبة عراقية تضرب زميلها بالحذاء تحت قبة البرلمان

كشف مصدر برلماني أن النائب عن الكتلة العراقية الحرة، عالية نصيف، قامت بضرب رئيس الكتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي بـ"الحذاء"، بعد أن وصف الجميلي زميلته نصيف بكلمات نابية.

ونقلت "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر قوله، إن "النائب عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف قامت أمس الخميس بضرب رئيس الكتلة العراقية في البرلمان سلمان الجميلي بحذائها".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "ذلك جاء بعد أن أطلق الجميلي كلمات نابية بحق النائبة نصيف".

وتشهد جلسات البرلمان بين الحين والآخر، مشادة كلامية بين بعض نواب الكتل السياسية في البرلمان تتطور إلى استخدام الأيدي، بسبب الخلافات السياسية التي تعاني منها البلاد.