العاهل الأردني يكلف عبدالله النسور بتشكيل حكومة جديدة

أعلن بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أن الملك عبدالله الثاني كلف من جديد رئيس الوزراء عبدالله النسور تشكيل حكومة جديدة للبلاد. وقال البيان إن "الملك قبل استقالة الحكومة وكلف عبدالله النسور تشكيل حكومة جديدة".

وكان النسور قدم استقالة حكومته في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن الملك الأردني كلفه بالاستمرار في القيام بمسؤولياتها لحين تشكيل حكومة جديدة. بعد أن كان السياسي المخضرم الحاصل على شهادة الدكتوراه في التخطيط من جامعة السوربون في باريس، شكل حكومته في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وكانت مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات النيابية.



يذكر أنه بحسب العرف الدستوري المعمول به في الأردن، تقدم الحكومة استقالتها إلى الملك بعد إجراء الانتخابات النيابية مباشرة من أجل فتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة في البلاد. وكانت الانتخابات النيابية التي جرت في 23 من الشهر الماضي، أفضت في ظل مقاطعة الحركة الإسلامية المعارضة، إلى فوز شخصيات موالية للنظام، أغلبها عشائرية ورجال أعمال مستقلين بمعظم مقاعد مجلس النواب الـ150.

