عودة الأمن وتنظيم الانتخابات أبرز أولويات حكومة العريض

في إطار حرصها على إبراز "جديتها" في القطع مع المظاهر السلبية، التي ميزت حكم الترويكا خلال حكومتها الأولى، ترافق الإعلان عن حكومة علي العريض أو حكومة الترويكا الثانية، مع وضع "وثيقة" سياسية حصلت عليها "العربية.نت".

وبحسب أحزاب الترويكا "النهضة، التكتل والمؤتمر" فإن الوثيقة تمثل خطوة نحو "تعاقد سياسي جديد". وقد تضمنت 4 محاور أساسية من حيث المنهجية والمضمون وهي: الأسس والمبادئ، البرنامج وأولويات المرحلة القادمة، الآليات والالتزامات المشتركة والحوار الوطني واستكمال المرحلة التأسيسية.

نحو عقد سياسي جديد



أكدت مصادر مطلعة في الترويكا، لـ"العربية.نت" أن الحوارات التي سبقت النظر في التشكيلة الحكومية، خصصت لمناقشة سياسات الحكومة خلال المرحلة الثانية من حكم الترويكا. ما مكن من الاتفاق على وضع "وثيقة توجيهية" يتوقع أن تكون بمثابة خارطة طريق ستحكم برنامج الحكومة وأولياتها. تعد مختلف محاور وبنود "وثيقة الترويكا". مسعى يريد التحالف الحكومي أن يعبر من خلاله عن استمراره في التفاعل مع مطالب القوى السياسية والاجتماعية والذي مثل مقدمة لتحييد وزارات السيادة. وكذلك تمسكه بتحقيق استحقاقات الثورة، التي تمثل في الأصل أرضية جامعة للعيش المشترك وتواصل الدولة.

وفي هذا الإطار تم التأكيد على ضرورة تفعيل الحوار الوطني، وخاصة داخل التحالف الحاكم، بما يمكن من وضع البيئة أو الأرضية المناسبة للمرور للانتخابات وبالتالي التعجيل بإنهاء المرحلة الانتقالية. وذلك في إطار التأكيد على التعاقد على مبادئ عامة. أهمها التأكيد على هيبة الدولة، وأنها الوحيدة الضامنة لتطبيق القانون و"احتكار العنف الشرعي"، في إشارة واضحة لرفض كل أشكال ومظاهر وجود ميليشيات تابعة لأحزاب أو تنظيمات. ما مثل استجابة لمطلب المعارضة في حل ما يعرف "برابطات حماية الثورة"، التي تتهم بأنها تابعة لحزب النهضة الحاكمة، إضافة إلى أنه وقع تحميلها مسؤولية بعض مظاهر العنف التي طالت أحزاب وناشطين سياسيين ومعارضين. إضافة إلى التأكيد على مدنية الدولة، ورفض كل مظاهر الاستقطاب والصراع الأيديولوجي، الذي من شأنه أن يهدد وحدة المجتمع والدولة.

التعجيل بإنجاز الانتخابات

وتضمنت وثيقة "العقد السياسي الجديد"، عناوين لبرنامج الحكومة الجديدة، ولعل أبرزها – وفي المقام الأول – الإشارة إلى التزام الترويكا بوضع "خريطة تهيئ للانتخابات القادمة والتداول السلمي على السلطة وفرض هيبة الدولة وطمأنة الرأي العام الداخلي والخارجي".

وهذا ما يمثل أيضاً استجابة لمطلب سياسي ومجتمعي، بالتسريع بإنهاء المرحلة الوقتية، وذلك عبر إنجاز انتخابات حرة وشفافة، تكون بمثابة محطة نحو الانتقال إلى الاستقرار الاجتماعي والمؤسساتي. ما يجعل البلاد قادرة على تحقيق التنمية وجلب الاستثمارات وإعادة نسق الإنتاج لوضعه الطبيعي. كما يعد "محاربة الفقر ومواجهة غلاء الأسعار"، من أبرز التحديات التي على الحكومة مواجهتها.

ومن أجل تنفيذ خياراتها وأولوياتها الملحة، فإن وثيقة "العقد السياسي" وضعت آليات للمساعدة على ذلك، تتلخص في "التنسيق سياسياً بين أطراف الائتلاف للتشاور بصفة منتظمة في السياسات وما يتعلق بعمل الحكومة والمجلس التأسيسي ورئاسة الجمهورية"، من أجل تجاوز الإرباك والتنازع في السلطات، خاصة بين الرئاسة والحكومة والذي برز بصفة جلية خلال فترة حكومة الجبالي. مع التأكيد على ضرورة "ضمان حياد الإدارة عن التجاذبات السياسية واعتماد آلية تشاركية فعلية للتشاور في التسميات بالمناصب العليا المركزية ومراجعتها عند الضرورة، بما يضمن الشراكة الفعلية في الحكم.

تفعيل الحوار الوطن



كما تم وضع المحور الرابع من وثيقة "العقد السياسي"، تحت عنوان "الحوار الوطني واستكمال المرحلة التأسيسية". في إشارة إلى بعدين أساسيين تم تغييبهما في حكومة الترويكا الأولى، هما الحوار الوطني الجامع لكل القوي والحساسيات الوطنية - بدون استثناء أو إقصاء - وتعطل مسار الانتقال الديمقراطي الذي يوصف بكونه "مسار تأسيسي".

ولتفعيل الحوار والوفاق الوطني تمت الدعوة "إلى تنظيم حوار وطني يحتضنه المجلس الوطني التأسيسي بصفته السلطة الأصلية وبمشاركة الرئاسات الثلاث وكل الأطراف الوطنية الفاعلة والكتل البرلمانية وهيئات المجتمع المدني وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل".

