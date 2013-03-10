أردوغان: لو كنت عنصرياً لما تزوجت عربية

أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أنه لا يتعامل مع الناس على أسس عرقية، وأنه يحب "إخوانه الأكراد والعرب والأتراك، محبة في الله"، منوها أنه لوكان عنصرياً لما اقترن بامرأة ذات أصول عربية من مدينة "سيرت" (جنوب شرقي تركيا)، في إشارة إلى عقيلته أمينة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في مراسم افتتاح مشاريع وتسليم منازل أقامتها إدارة بناء المجمعات السكنية في ولاية "سيرت"، حيث شدد رئيس الوزراء على مناهضته للطائفية الدينية.

وشدد أردوغان على أنه يقف على مسافة واحدة حيال المواطنين من أتباع الأديان والمذاهب المختلفة في تركيا، مضيفاً أن الحكومة تضمن حقوقهم.

وتطرق أردوغان إلى الجهود الرامية لإحلال السلام في تركيا وإنهاء الأنشطة الإرهابية، لافتاً إلى "ضرورة إلقاء عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية للسلاح، والتوجه للعمل السلمي السياسي تحت قبة البرلمان".

وأشار رئيس الوزراء التركي إلى أن "الشعب تبنى مسيرة السلام"، مضيفاً: "سنمضي يداً بيد، ولن نتنازل للانفصاليين ولن نخضع للإرهاب".