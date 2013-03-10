رئيس بوليفيا: تشافيز قُتل مسموماً مثل ياسر عرفات

أعرب الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، عن قناعته بأن نظيره الفنزويلي الراحل، هوغو تشافيز، قد اغتيل "مسموما"، مثله مثل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

وأوضح موراليس في خطاب ألقاه من القصر الحكومي بالعاصمة لاباز أن "تشافيز تعرض للتسميم بسبب مواقفه القوية المناوئة لسياسة الولايات المتحدة"، نقلا عن صحيفة "الحياة" اللندنية، وموقع "روسيا اليوم"، الأحد.

وقال رئيس بوليفيا "أشقاؤنا في فنزويلا، مثل نيكولاس مادورو سيجرون تحقيقات واسعة، لكنني شبه مقتنع بأنه مات مسموماً"، مشبها الأمر بوفاة الرئيس الفلسطيني السابق عرفات، والقائد الثوري اللاتيني سيمون بوليفار.

وأبدت الحكومة البوليفية اشتباها في تورط "الأعداء التاريخيين" لفنزويلا في قتل تشافيز بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأشار موراليس إلى أن الإمبراطورية (الأمريكية) قادرة على هزيمة كل الحكومات والزعماء والحركات الاجتماعية المناهضة للرأسمالية.