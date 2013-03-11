أكاديمي تونسي: هل تنجح تونس في تدارك ما وقعت فيه مصر

صدر عن معهد العربية للدراسات دراسة هي الأولى من نوعها في سلسلة دساتير ما بعد الثورات التي تتوالى من المعهد، ويفتتحها بدراسة من إعداد الدكتور أمين محفوظ، أستاذ القانون بجامعة سوسة بتونس، والتي يقدم فيها مقارنة موضوعية بين الدستور المصري ومسودة الدستور التونسي المنشور على موقع المجلس التأسيسي التونسي.

ويطرح البحث استقراءً للجوانب الموضوعية والشكلية، التشابهات والفروق، بين الدستور النافذ في مصر الآن، بعد ثورتها في 25 يناير، وبين مسودة الدستور المنتظر في تونس بعد ثورتها في 17 ديسمبر سنة 2010 والتي انتهت برحيل زين العابدين بن علي في 14 يناير التالي.

وأشار الباحث في بداية الدراسة إلى طول الديباجتين في الدستورين وغلبة اللغة التكرارية والإنشائية على صياغتها، وهو ما يحمل مضامين غير دستورية وتكراراً لا يضيف شيئاً لمفهوم الحقوق والواجبات الذي تركز عليه الدساتير، وقام عليه بناؤها بالأساس.

وجاءت ديباجة الدستور الأمريكي جملة واحدة، وديباجة الدستور البرتغالي والإسباني ثمانية أسطر فقط، فيما جاء الدستور المصري ونصّ المسودة الدستورية التونسي مطولاً ومليئاً بالتكرار، وهو ما يرجعه الكاتب الدكتور أمين محفوظ إلى غرابة وعدم تأسس فكرة الدستور في الوعي العربي بشكلها الكامل حتى الآن، وكذلك تأثير عناصر غير دستورية أيديولوجية وتاريخية في البناء النصي لكليهما.

وعلى مستوى الشكل كذلك لاحظ الدكتور أمين محفوظ أنه بينما تضمّن الدستور المصري خمسة أبواب، في حين تضمّن المشروع التونسي تسعة أبواب كاملة، وبينما خصص الدستور التونسي باباً لكل سلطة وضع الدستور المصري كل السلطات في باب واحد.

وعلى مستوى المضمون لاحظ الباحث أن العديد من المضامين غير الدستورية، العاطفية والدينية والتاريخية، كما يلاحظ أنه" نجد في كلّ من النّصين التونسي والمصري مضامين يفترض أن يكون مجالها الطّبيعي في القانون أو في المصادر القانونية الأخرى"، ويؤكد أنه كان واجباً إعفاء الدّستور من الخوض في المسائل التفصيلية سواء لغياب الجدوى أو لكونها تدخل في مجال القانون أو في مجال النظام الداخلي للغرف البرلمانية، وهو أمر لم يخل منه سواء النّص التونسي أو النّص المصري.

وفي ختام دراسته يؤكد الأكاديمي التونسي أنه "إذا تسرّع إخواننا في مصر في المصادقة على دستور لا يحترم أغلب هذه الصّفات الجوهرية فإن تأخير وضع نصّ الدستور التونسي قد يفسح المجال لتدارك النقائص الموجودة. "فإن نصّ الدستور لا يمكن أن يعكس غلبة شقّ أو حزب أو عرق على آخر"، فهل تنجح تونس بدستورها في تدارك ما وقعت فيه مصر حين كان دستورها معبراً عن فريق أو فصيل دون سائر المجتمع، كما تساءل الباحث التونسي.