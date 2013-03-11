العفو الدولية: تعذيب المعتقلين في سجون العراق لا يزال مستمراً

أفاد تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" أن التعذيب المنهجي للمعتقلين في السجون العراقية لا يزال مستمراً بعد مرور عشر سنوات على الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق صدام حسين.

وأضاف التقرير الذي صدر بعنوان "عشر سنوات من التعذيب" أنه رغم تذرع قادة أمريكا وبريطانيا بوحشية نظام صدام حسين للإطاحة به فإن التعذيب والوحشية لم ينتهيا في العراق وأن الشرطة العراقية ما زالت تمارس تعذيبا منهجياً ضد المعتقلين العراقيين في السجون.

ويُبرز التقرير عجز السلطات العراقية المستمر عن مراعاة التزاماتها باحترام حقوق الإنسان وحكم القانون في مواجهة الهجمات المميتة المستمرة من قبل الجماعات المسلحة، التي تُظهر ازدراء لحياة المدنيين.

