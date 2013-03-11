تحويل عدد من متهمي "إخوان" الإمارات إلى أطباء اختصاصيين

قرّرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، الاثنين، استئناف محاكمة متهمي "التنظيم السري" في جلستين متتابعتين يومي 18 و19 من الشهر الجاري، وذلك للاستماع إلى شهود الإثبات، وهم مجموعة من أفراد الأمن.

ونظرت المحكمة في جلسة اليوم طلبات وكلاء المتهمين، كما وجّهت تهماً إلى ستة متهمين جدد قُبض عليهم مؤخراً. والتهم الموجهة إلى الموقوفين الجدد هي نفس الموجهة إلى باقي أفراد التنظيم، أي مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية.

وكلفت المحكمة النيابة العامة بتحويل عدد من المتهمين إلى الكشف الطبي، كما حوّلت بعضهم إلى أطباء اختصاصيين. وكانت إحدى المتهمات قد طلبت السماح لها بالسفر إلى لندن لإجراء عملية في القلب، فقررت المحكمة عرضها على أطباء اختصاصيين في الإمارات للنظر في إمكانية علاجها داخل الدولة.

واستجابت المحكمة لطلب ستة من المتهمين بعقد جلسة سرية استمرت ساعة، وبعد انتهائها صرّح القاضي فلاح الهاجري بأن المتهمين لم يُدلوا بأية أقوال أو بيانات جديدة كانت تستوجب عقد تلك الجلسة.